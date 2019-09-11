Zarif'ten ABD'ye "Bolton'un gidişiyle baskılar sona ersin" çağrısı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görevden alınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la birlikte Washington'un Tahran'a yönelik baskılarının sona ermesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şahin kimliğiyle tanınan Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasını değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Bolton'un görevden alınmasının ardından düzenledikleri basın toplantısında, İran'a karşı baskıyı artıracaklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolton'un paniklemiş iş birlikçileri dışında dünya, B Takımı'nın Beyaz Saray'daki hizmetkarının kovulmasıyla rahat bir nefes alırken Pompeo ve Mnuchin, İran'a karşı ekonomik terörizmi daha da artıracaklarını açıkladı. Savaşa susamışlık ve azami baskı baş savaş çığırtkanıyla birlikte gitmeli."

ABD Başkanı Trump, kendisiyle anlaşmazlık yaşadığı için dün Bolton'u görevden aldığını duyurmuş, yerine gelecek ismi de gelecek hafta açıklayacağını belirtmişti.

Başkan Trump ile Bolton'un özellikle İran ve Venezuela konularında fikir ayrılığı yaşadığı biliniyordu.

Beyaz Saray'da Trump'ın imzaladığı ve terörle mücadeleye yönelik yaptırımları artırdığı kararnameye ilişkin basın toplantısı düzenleyen Pompeo ve Mnuchin, Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ön şartsız görüşmeye hazır olduğunu ancak İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdüreceklerini açıklamıştı.

Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i, ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçluyordu.









