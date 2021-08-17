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Dünya Zarifa Ghafari kimdir?
Dünya

Zarifa Ghafari kimdir?

Zarifa Ghafari hayatı biyografisi | Afganistan'da Taliban Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı Eşfer Gani, ülkesini terk etti. Afganistan'da yaşanan sıcak gelişmelerin ardından dünya Zarifa Ghafari ismini konuşmaya başladı. Peki, Zarifa Ghafari kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-08-17 12:13:00 -
Zarifa Ghafari kimdir?

Afganistan’da sıcak saatler yaşanıyor. Taliban’ın Kabil’e girmesinin ardından binlerce kişi ülkeyi terk etmeye başladı. Zarifa Ghafari ise tüm dünyanın dikkatini çekti. Peki, Zarifa Ghafari kim?

Zarifa Ghafari kimdir?

Zarifa Ghafari, 2018 yılında ilk kadın belediye başkanı oldu. Meydan-ı Vardak vilayetinde belediye başkanı seçilen Zarifa Ghafari, o günden sonra sık sık suikast girişimlerine maruz kaldı. Defalarca ölüm tehditti alan Zarifa Ghafari'nin babası geçtiğimiz yıl öldürüldü. Ölüm tehditlerinin ardından Savunma Bakanlığı güvenliğinde bir işe alındı. Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Zarifa Ghafari, "Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?" açıklaması yaptı.

Taliban lideri kim? Taliban'ın başında kim var?
Taliban lideri kim? Taliban'ın başında kim var?

Dünya

Taliban lideri kim? Taliban'ın başında kim var?

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Yorumlar

Akşam

Talibanın başında abd var taliban demek abd demek abd dunyanın başınabela dunyadaki olayların başında abd geliyor terörde ondan savaşda onların eliyle fitne yahudiden nebeklenir kan gözyaşı yıkın hepsi mazlumlarıñ bölgesinde
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