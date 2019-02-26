Zarif istifa etti, İran sallandı! Dikkat çeken Esed detayı

Dün gece geç saatlerde sürpriz bir şekilde İstifa eden Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ı salladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, Zarif'in istifasını kırılgan nükleer anlaşmaya zarar verebilecek bir hareket olduğu için kabul etmedi.

Zarif'in beklenmedik istifası bir anda gözleri Tahran'a çevirdi. Ülkenin siyasi kuruluşlarına ve kamuoyununa şok eden istifa kararı başta İran basını olmak üzere dünya basınında büyük yer aldı.

Zarif dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, Tahran'ın yaptırımların azaltılması karşılığında nükleer programını durdurmayı kabul ettiği 2015 nükleer anlaşmasını korumaya yönelik küresel bir mücadelenin ortasında duracağını söyledi.

Parti ve Hizip mücadelesi istifa getirdi

İran'daki partiler ve hizipler arasında mücadele etmek dış politikayı formüle etmede “ölümcül bir zehir” diyen Zarif, Jomhuri Eslami gazetesinde bugün yayınlanan röportajında; müzakeredaki rolüne karşı çıkan sert unsurlardan baskı gördüğünü, bu yüzden istifa kararı aldığını söyledi.

Zarif röportajında, "İlk önce dış politikamızı parti ve hizipsel mücadele konusundan çıkarmak zorundayız. Dış politikanın ölümcül zehiri dış politikanın parti ve hizip mücadelesi konusu haline gelmesidir" yorumunda bulundu.

İran'daki pek çok kişi, Washington'un geçen yıl Mayıs'taki nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ülkenin belirsizlik durumuna ek olarak istifa teklifiyle tutuklandı.

Hizmete devam edememekten dolayı özür diledi

Zarif, dünkü günkü Instagram sayfasında ise, “İran'ın saygın ve cesur yetkililerinin ve saygın otoritelerinin son 67 aydır sahip olduğu cömertlikten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"Hizmetime devam edememekten ve hizmetimdeki eksikliklerden dolayı özür dilerim."



Devlet tarafından işletilen İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Zarif, meslektaşlarını dışişleri bakanlığındaki istifa etmemeye çağırdı.

İstifa teklifinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı tarafından teyit edildiğini belirtti. Ancak, Cumhurbaşkanlığı'ndan atılan bir tweette, Başkan Hassan Ruhani'nin istifayı kabul ettiğini "şiddetle reddetti".

Esed'in İran ziyareti istifa mı getirdi?

Zarif'in istifası; Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in, Dini lider Ayetullah Ali Hameneyni ile görüşmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı görüşmesinden sonra gelmesi, İran kamuoyununda çok şaşırtıcı bulundu.

Bu arada Ruhani'nin siyasi kampına yakın olduğuna inanılan Entekhab haber sitesi, "Bugünkü toplantıların fotoğraflarından sonra Cavid Zarif'in artık dünyada Dışişleri Bakanı olarak güvenilirliğine sahip olmayacağını" yazılı bir mesajda ‘Zarif ‘ olarak nitelendirdi.