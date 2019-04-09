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Seçim 2019 Sayfası

Zarif açıkladı: Trump'tan Netanyahu'ya bir hediye daha

ABD Başkanı'nın Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde 'İsrail'in egemenliğini' tanımasının ardından İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' ilan etmesini İran Dışişleri Bakanı yorumladı: İsrail seçimleri öncesi Netanyahu'ya hediye.

09 Nisan 2019 Salı 01:21
Zarif açıkladı: Trump'tan Netanyahu'ya bir hediye daha

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan etmesi üzerine yarın seçim sınavı verecek İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'sevgili dostuna teşekkür etmesine', İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif seyirci kalmadı.

Twitter hesabından yorum yapan Zarif, Trump yönetiminin 'Netanyahu'ya yine seçim öncesi yoldan sapmış bir hediye verdiğini' belirtip "ABD'nin bölgede atıldığı tehlikeli bir yanlış macera daha" dedi.

Kısa süre önce de İsrail'in 1967'de işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini' tanıdığına dair kararname imzalayan Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıyıp 14 Mayıs 2018'de Kudüs'te ABD Büyükelçiliği açtırmıştı.

Bu desteğin rahatlığı içindeki Netanyahu da seçime üç gün kala "Yeniden seçilirsem Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim" vaadinde bulundu

Trump bugün yayımladığı açıklamada Netanyahu'nun baş düşman ilan ettiği İran'ı 'terörizmin devlet sponsoru' diye nitelerken Devrim Muhafızlarını "devletin kullandığı bir araç olarak finanse ve teşvik ederek terörizme aktif biçimde katılıyor" diye betimledi.

 

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 01:21
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İran Devrim Muhafızları
  3. İran

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