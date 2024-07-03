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Kadın - Aile Zarar verip tüm faydasını yok ediyor! Kahvaltıda bu besinler asla tüketmeyin! Teşhisi doğru yapalım
Kadın - Aile

Zarar verip tüm faydasını yok ediyor! Kahvaltıda bu besinler asla tüketmeyin! Teşhisi doğru yapalım

Yeniakit Publisher
2024-07-03 23:27:00 - 2024-07-04 00:39:25
Zarar verip tüm faydasını yok ediyor! Kahvaltıda bu besinler asla tüketmeyin! Teşhisi doğru yapalım

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir. Kahvaltıda tüketmiş olduğumuz besinler sağlığımız için büyük bir önem taşır. Beslenme alışkanlıklarımızın zayıf olması bazı ciddi hastalıkları da beraberinde getirebilir. Bu kötü sonuçlarla karşılaşmamak için kahvaltımızdan bazı besinleri çıkartmalıyız. İşte son derece sağlıksız olan ve özellikle sabahları uzak durmamız gereken o besinler

Beslenme alışkanlıklarımız özellikle kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Soframıza sıklıkla koyduğumuz bazı yiyecek ve içeceklerin bu ölümcül hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Bunun önüne geçmek için dengeli ve sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir.

KIZARTMALAR

Kahvaltıda bol yağlı kızartmalı besinler tüketmek kanser riskini artırabilir.
Doymuş yağlar, kötü kolesterol seviyelerini yükseltebilir ve obezite riskini yükseltebilir.
u nedenle haşlama, fırın ya da ızgara gibi pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz.

ŞEKERLİ VE İŞLENMİŞ BESİNLER

İçerisi şeker dolu kahvaltılık gevrekler ve tatlı yiyecekler yüksek kalori nedeniyle obeziteye karşı risk taşıyor.
Özellikle rafine şeker içeren besinler kan şekerinde hızlı yükselmeler ve ani düşmelere neden olup sağlığı olumsuz etkileyebilirler.
Şekerli besinlerin fazla tüketimi insülin direncini ve Tip 2 diyabet riskini artırır.
Aynı zamanda şeker diş çürümesine neden olan bakterilerin beslenmesini sağlar.

AROMALI SÜTLER

Süt ürünlerinde aromalı olanları tercih etmek ve bunları kahvaltıda tüketmek aç karnına rafine şeker almanıza neden olur.
İçerisinde bulunan meyve aromaları insülin direncini artırarak hızlı açmanızı sağlar.
Sık tüketim sonucunda da kilo alma problemi ile karşılaşabilirsiniz.
Bunun yerine sade ve doğal süt ürünlerini tercih etmeniz önerilir.
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EV YAPIMI OLMAYAN REÇELLER

Hazır olarak satın aldığımız reçeller içerisinde fazla miktarda şeker ve kimyasal ürün bulunur.

Bu besinleri satın almak yerine kendi reçelinizi yapmak veya doğal içeriği bulunanları tercih etmek sağlığınızı korumanızda etkili olacaktır.
Ancak reçeller, yapısı gereği içerisinde yüksek şeker barındırdığı için fazla tüketmemeye dikkat edin.
Aç karnına armut tüketmek içerisinde bulunan saf liflerin midenin hassas mukozasına zarar verebilir.
Dolayısıyla kahvaltıda aç karnına tüketimi önerilmez.

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller meyve asidi bakımından zengin olan meyvelerdendir.
Aç karnına tükettiğinizde mide yanmasına neden olabilirler.
Ayrıca boş mideye tüketmek, mide iltihabı riskini ve mide ülseri oluşumuna neden olabilir ve alerjik reaksiyonlar gözlemlenebilir.

BAHARATLI BESİNLER

Kahvaltıda baharatlı besinler tüketmek mide mukozasına zarar verir.
Ayrıca mide de asit üretimini artırmak gibi sindirim sisteminde birçok problem ortaya çıkarabilir.

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