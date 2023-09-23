Zarar gören kayısı üreticisine müjde
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, afetlerden zarar gören kayısı üreticisine ödemen yapılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan afetlerden zarar gören kayısı üreticisine can suyu gibi gelen ödeme açıklaması geldi. Bakan Yumaklı, zarar gören kayısı üreticisine toplam 1 milyar 60 milyon liralık ödeme yapıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya “İyi günde, kötü günde her daim yanınızdayız” diye başlayan Yumaklı, “Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerimize 1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. Üreticilerimizin emeğine ve alın terine sahip çıkıyor, tarımsal üretimi sigorta altına alıyoruz” bilgilerine yer verdi.