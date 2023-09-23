Zarar gören kayısı üreticisine müjde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan afetlerden zarar gören kayısı üreticisine can suyu gibi gelen ödeme açıklaması geldi. Bakan Yumaklı, zarar gören kayısı üreticisine toplam 1 milyar 60 milyon liralık ödeme yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya “İyi günde, kötü günde her daim yanınızdayız” diye başlayan Yumaklı, “Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerimize 1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. Üreticilerimizin emeğine ve alın terine sahip çıkıyor, tarımsal üretimi sigorta altına alıyoruz” bilgilerine yer verdi.