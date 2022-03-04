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Dünya Zaporijya Nükleer Santrali Rus kontrolüne geçti
Dünya

Zaporijya Nükleer Santrali Rus kontrolüne geçti

Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali Rus ordusunun kontrolüne geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 10:20:00 -
Zaporijya Nükleer Santrali Rus kontrolüne geçti

Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Santral sahasında çıkan yangın söndürüldü

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

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Yorumlar

DRSN

AVRUPA SURİYEDE IRAKTA AFGANİSTANDA YEMEN DE MYMRDA YAPTIĞI ZÜLMÜN BEDELİNİ NÜKLEER SIZINTI İLE ÖDEYECEK
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Mustafa

Bu işte bir oyun var, abd, nato bu savaşın uzamasını istiyor, paralara çökmek kolay, yaptırım falan yok, yüzde yüz eminim atom bombası atsa bunlar zil takıp oynar.
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