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Aktüel

Zap ve Haftanin’de 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin düzenlenen ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:05:31 -
Zap ve Haftanin’de 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin düzenlenen ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, operasyona ait görüntüleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı teröristin düzenlenen ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."

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