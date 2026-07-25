  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sahada %75 topa sahip olan takım: Beşiktaş uzay takımına doğru! Salah+Trossard gelirse ne olur? Merakla bekleniyordu sonucu: Galatasaray-Monza:0-2 En zengin isimler ülkelerini terk ediyor! Ağır faturalar ödenmeye başlandı Ehliyette yeni dönem! Liste şaşırttı! Tarihin en iyi 40 futbolcusu belirlendi Beşiktaş'ta Salah bombası patlıyor! Mısırlı yıldız gelirse ilk bilet kesilecek! ABD Başkanı Trump dünyaya ilan etti! Rusya ve Çin'den İran'a kötü haber Özgür Özel'in Yeni Parti'de A takımı belli oldu
Spor
6
Yeniakit Publisher
Merakla bekleniyordu sonucu: Galatasaray-Monza:0-2

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Merakla bekleniyordu sonucu: Galatasaray-Monza:0-2

Galatasaray, Avusturya’daki hazırlık maçında İtalya’nın Monza takımı ile Raiffeisen Arena’da karşılaştı. Galatasaray mücadeleyi 2-0 kaybetti.

#1
Foto - Merakla bekleniyordu sonucu: Galatasaray-Monza:0-2

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı İtalya ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Monza ile karşılaştı.

#2
Foto - Merakla bekleniyordu sonucu: Galatasaray-Monza:0-2

Galatasaray, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı. İtalya temsilcisi, 23. dakikada Andrea Carboni'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

#3
Foto - Merakla bekleniyordu sonucu: Galatasaray-Monza:0-2

İkinci yarıya da hızlı başlayan Monza, 49. dakikada Patrick Cutrone'nin ağları sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın devamında başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

#4
Foto - Merakla bekleniyordu sonucu: Galatasaray-Monza:0-2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 62. dakikasında Lucas Torreira, Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Berat Luş ve Yusuf Sivaslıoğlu'nu oyuna dahil etti. Buruk, 81. dakikada ise Eyüp Aydın'ı sahaya sürerken 89. dakikada Dağhan Kahraman, Furkan Koçak ve Eyüp Can Karasu'ya görev verdi.

#5
Foto - Merakla bekleniyordu sonucu: Galatasaray-Monza:0-2

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Monza'ya ise 2-0 yenildi. Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya ekibi Venezia ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı… ‘Kadın sünneti tıbbidir ve cinselliğe saygıdır’
İSLAM

Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı… ‘Kadın sünneti tıbbidir ve cinselliğe saygıdır’

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Mirat Haber’deki yazısında, kadın sünneti konusunu tarihi, dini ve tıbbi boyutlarıyla ele aldı.
Yeni Parti logosu gündem oldu! Sosyal medyada "Yeni Rakı" benzetmeleri
Gündem

Yeni Parti logosu gündem oldu! Sosyal medyada "Yeni Rakı" benzetmeleri

Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak kurduğu Yeni Partinin adı ve logosu kamuoyuyla paylaşıldı. Beyaz zemin üzerine kırmızı "Yeni" ve siyah "Part..
Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza
Gündem

Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza

Burdur'da silahla başından vurulduktan sonra 1 ay komada kalan 14 yaşındaki çocuk, gözlerini açar açmaz yaşadığı dehşeti anlattı. Kendisini ..
CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!
Gündem

CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!

Parti yönetiminin art arda aldığı ihraç ve görevden alma kararlarının ardından İzmir ve Aydın’da adeta yer yerinden oynadı. İzmir'de 7 ilçe ..
Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Gündem

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesi Ankara’da yapılan so..
Kutsal gün olduğu için değil astrologlar dediği için! Özgür umudu halka değil fala bağladı
Gündem

Kutsal gün olduğu için değil astrologlar dediği için! Özgür umudu halka değil fala bağladı

Fondaş gazetecilerden Deniz Zeyrek, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin, falcıların tavsiyesi nedeniyle Cuma günü kurulacağını söy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23