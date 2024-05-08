Zannedersin birazdan Erdoğan arayıp, buna ‘gel canım, benim yerime sen yönet partiyi’ diyecek! Bir de bu çeyrek akıllı tiplere saf saf ‘akil adam’ muamelesi yapan AK Partililer var maalesef

Gaffar Yakınca, mesleki sorumluluklarını unutup siyasi partileri şekillendirmeye kalkan gazetecilere ayar verdi. Aydınlık gazetesindeki yazısında, bu tür gazetecilere eskiden CHP medyasında çokça rastlandığını, ancak artık AK Parti tarafında da bu tiplerin tezahür ettiğini belirten Yakınca, “Bir TV kanalının internet sitesinde uyduruk kulis bilgileri satarak gündemde kalan küfürbaz bir tip var. Geçen onun yazısı düştü önüme. Nasıl uzun uzun analiz etmiş seçim yenilgisini, nasıl ince akıllar vermiş Erdoğan’a... Adamdaki özgüven gerçekten hayret verici. Zannedersin birazdan Erdoğan arayıp ‘gel canım benim yerime sen yönet partiyi’ diyecek! Bu çeyrek akıllı tiplere saf saf ‘akil adam’ muamelesi yapan AK Partililere ise daha çok hayret ediyorum” dedi. Yakınca, gündem olan yazısında özetle şunları kaydetti:

“Eskiden CHP medyasında bolca görülen hastalıklı bir yaklaşım şimdi AK Parti tarafında da tezahür etti. Bazı gazeteciler, mesleki sorumluluklarını unutup siyasi partileri şekillendirmeye kalkıyorlar.

Tabii herkesin her konuda konuşma hakkı var. Ama siyasetin iç işleyişine bu kadar burnunu sokup parti dizayn etmeye kalkarsan “bırak gazeteciliği gel siyaset yap” derler.

Bir TV kanalının internet sitesinde uyduruk kulis bilgileri satarak gündemde kalan küfürbaz bir tip var. Geçen onun yazısı düştü önüme. Nasıl uzun uzun analiz etmiş seçim yenilgisini, nasıl ince akıllar vermiş Erdoğan’a... Adamdaki özgüven gerçekten hayret verici. Zannedersin birazdan Erdoğan arayıp “gel canım benim yerime sen yönet partiyi” diyecek!

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Bu çeyrek akıllı tiplere saf saf “akil adam” muamelesi yapan AK Partililere ise daha çok hayret ediyorum. Hiç mi akıllarına gelmiyor, “be adam seçimden önce niye söylemedin bunları” diye sormak?

Adam seçimden önce AK Parti’ye, Cumhur İttifakına doğru düzgün tek eleştiri getirmemiş, seçimden sonra bik bik bik…. Yarın Erdoğan “kes sesini” diyecek yine trak şak dut yemiş bülbüle dönecek. Tek derdi hoşafın yağı olan bu tiplerden ne AK Parti’ye ne de başka bir yere hayır gelir. (…)”