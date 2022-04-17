Zamsız belediyecilik oluyormuş

İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediyeleri ulaşıma büyük zamlar yaptı. Ulaşım zamlarını su zamları takip etti. CHP’li Ankara ve İstanbul yönetimi, ulaşım ve su zammına mazot zamlarını gerekçe gösterdi. Ancak Bursa’da işler böyle gitmedi.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en temel iki konuyu nasıl çözdüklerini anlattı.

Belediyelerin su ve ulaşım gibi temel konularda irade ortaya koyması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, ortaya çıkan farkları belediye olarak sübvanse ettiklerini söyledi.

"Maliyetler arttı, ben bunu artırmak istiyorum bakışı yanlış"

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi sözlerini hatırlatan Alinur Aktaş, “Siz göreve gelirken diyeceksiniz ki, indireceğiz. Ama sonra biz bu maliyetleri karşılayamıyoruz.. Bu konuda irade ortaya koymalısınız. Yeri geldiğinde sübvanse etmelisiniz. Maliyetler arttı, ben bunu artırmak istiyorum bakışını doğru bulmuyorum. Biz aynı zamanda tarihi yatırımlar yapıyoruz. 2 yıl içerisinde Bursa’nın 50 yıl su problemi olmayacak.” dedi.

"İşi bizim şartlarımızla yapın dedik sorun çözüldü"

Ulaşım konusunda da Bursa, Ankara ve İstanbul’u karşılaştıran Aktaş, “Toplu ulaşım bütün şehirlerin ana konulardan bir tanesi. Ben göreve geldiğimde özel halk otobüsleri bizde de vardı. Gelin bizim sistemimiz içine girin, sübvanse edeceğim dedim. Bizim şartlarımızla yapın dedik, sorun çözüldü. Metro; 5,25 Bursa’da, Ankara’da 6,50, İstanbul’da 7,67. Otobüs; 5,50 Bursa’da, 6,50 Ankara’da, 7,67 İstanbul’da.” dedi.

"Bizim ilimizde İstanbul'daki gibi otobüs itilmiyor"



Türkiye’de en ucuz ulaşımın Bursa’da olduğunun altını çizen Alinur Aktaş, CHP’li İBB’nin yolda kalan otobüslerini de hatırlatarak, “Bizim ilimizde İstanbul'daki gibi otobüsleri iten kimse yok” dedi.