Zamparalıktan çocuk yaptığı iddia ediliyor! ‘İlkelerin olacak’ yazan Dündar'a tokat gibi cevap

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara G. de Uğur Dündar'a babalık davası açtı. Laikçilerin dünyasında patlayan rezalet Akit TV canlı yayınında değerlendirildi.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan Manşetlerin Dili programında Uğur Dündar hakkındaki iddiaları yorumladı.

Bir de ilkeden bahsediyorlar!

Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın bugünkü köşesinde yer alan "İlkelerin olacak" başlıklı köşe yazısını eleştirdi. Dündar hakkındaki gayr-i meşru ilişkiden kaynaklı babalık iddiası orta yerde dururken, bir de ilkeli olmaktan bahsetti.

Karahasanoğlu, "İlkelerin olacaksa eğer önce senin kendi kaleminle hakkında açılmış davaya önce cevap vermen gerekir. Burada 'ilkelerin olacak' diye başlık atıyorsun, kendin hakkındaki çirkin iddiaya cevap vermiyorsun. Şu babalık davasıyla ilgili bir şeyler anlat da biz de bilelim." eleştirisinde bulundu.

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