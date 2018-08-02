Zamlar sanayiciyi zorlayacak

BUĞRA KARDAN

Ham petrol fiyatları ve kurdaki yükselişi gerekçe gösteren BOTAŞ’ın, elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza yüzde 49,5 zam yapması, tepkiyle karşılandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yüzde 49,5’lik zammın imalatçıyı şoke ettiğini belirtti. Kararın ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını kaydeden Bahçıvan, “Zam oranı ivedilikle gözden geçirilmeli” çağrısında bulundu.

ÜFE ARTACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de BOTAŞ’ın zammının sanayinin ana girdisi olan enerji maliyetini doğrudan etkileyeceğini ve Üretici Fiyat Endeksi’ni (ÜFE) hissedilir şekilde arttıracağını söyledi. Avdagiç, “Enflasyon hedefinin yakalanması için bu yüzde 49,5’lik zam oranı yeniden ele alınmalı” diye konuştu.

MALİYETLER KATLANACAK

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise enerji fiyatlarının artışının sanayicinin maliyetini katlayacağına işaret etti. Burkay, “Türkiye’nin yatırıma ve üretime ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu bir ortamda girişimcilere ilave yük getiren bu zamlar tekrar gözden geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz da enerji zamlarının firmaların giderlerini ve ürün bedellerini arttıracağını dile getirerek, “Bu durum enflasyonun yükselişine zemin hazırlayacak” dedi. Kopuz, ilgili mercileri enerji fiyatlarını belirlerken sanayicinin üretim şartlarını ve masraflarını göz önünde bulundurmaya davet etti.

ÜRETİCİLERİ ZORA SOKACAK

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, BOTAŞ’ın yüzde 49.5 zammını, “Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir” şeklinde değerlendirdi. Turan, ekonomideki gidişatın toparlanması için üretim odaklı büyümenin şart olduğu bir ortamda, KOBİ’ler başta olmak üzere üretim yapan tüm işletmeleri zora sokacak bu zam oranının, ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Turan, “Aksi takdirde enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir” uyarısında bulundu.