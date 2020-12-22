Zamcı CHP'nin akılalmaz bahanesi: Su çok ucuz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, düzenlediği basın toplantısında 18 ayda yaptığı hizmetleri anlattı. Karalar toplantıda, Adana'da suyun çok uzuz olduğunu söyleyerek zam yapmayı düşündüklerini belirtti.

Yaz aylarında kestikleri faturanın 70 milyon lira olduğunu söyleyen Karalar şu ifadeleri kullandı:

"Adana’nın suyu ucuz, zam yapmayı düşünüyoruz. Yaklaşık bizim 70 milyondu yaz aylarında kestiğimiz fatura. Bu aylarda 60 milyona düşüyor. Bu aralar tahsilatımız onun altında. Vatandaşlarımız su paralarını neden ödemez onu da ben anlamam. Yapılandırmayı bekliyor desek mevcut ayı ödemiyorlar. Adana'nın suyu çok ucuz. Sondan üçüncü sırada. Biz göreve geldiğimizde dört liraydı su. Köylere 1 liraya veriyorsunuz. İndirim yaptık. Köylerdeki su 0.75 lira oldu. Bizim suyumuz ise 3 lira oldu. Yaz aylarında Koronavirüs'ten dolayı daha da düşürdük. Muhtemelen yıl içerisine bir zam olabilir."