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Dünya Zambiya'da 27 ceset bulunmuştu! Gözaltılar var
Dünya

Zambiya'da 27 ceset bulunmuştu! Gözaltılar var

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Etiyopyalı düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedinin bulunması sonrası bazı şüphelilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 18:06:00 -
Zambiya'da 27 ceset bulunmuştu! Gözaltılar var

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Etiyopyalı düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedinin bulunması sonrası bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Zambiya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bulunan cesetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Zambiya'da yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında göçmenleri Zambiya'ya getiren kamyon sürücüsünün de olduğu açıklandı.

Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya bağlı Chongwe Ngwerere ilçesinde geçen hafta sonu, Etiyopyalı düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedi yol kenarında bulunmuştu.

Etiyopya hükümeti, 27 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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