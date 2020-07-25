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Zambiya'da 15 meclis üyesi Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 02:49:41 -
Zambiya'da 15 meclis üyesi Kovid-19'a yakalandı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, 15 meclis üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Chitalu Chilufya, yaptığı açıklamada, 2 meclis üyesinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesini ardından tüm meclis üyelerine test yapıldığını belirtti.

Chilufya, 15 meclis üyesinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Zambiya meclisinde 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybettikten sonra çalışmalara ara verilmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 3 bin 789 Kovid-19 vakası görüldü, 134 kişi hayatını kaybetti.

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