Zambiya Sağlık Bakanı Kovid-19'a yakalandı
ABUJA (AA) - Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kabine Sekreteri Dr. Simon Miti, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Chilufya'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Miti, Bakan Chilufya'nın kendisini karantinaya aldığını aktardı.
Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'nın da hafta sonu yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Ülkede şimdiye kadar 920 Kovid-19 vakası görülürken, 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.