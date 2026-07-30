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Somon ihracatının gizli üssü Erzincan: Milyonlarca yavru balık buradan yola çıkıyor

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Somon ihracatının gizli üssü Erzincan: Milyonlarca yavru balık buradan yola çıkıyor

Zengin su kaynaklarına sahip Erzincan’da yetiştirilen alabalık yavruları, Karadeniz ve iç sulardaki üretim tesislerine gönderilerek Türk somonu üretiminin önemli halkalarından birini oluşturuyor.

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Foto - Somon ihracatının gizli üssü Erzincan: Milyonlarca yavru balık buradan yola çıkıyor

Kentteki baraj gölleri ve yetiştiricilik tesislerinde sürdürülen üretim faaliyetlerinde Tercan Barajı, su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Kafeslerde belirli büyüklüğe ulaştırılan yavrular, farklı illerde porsiyonluk hale getirildikten sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

#2
Foto - Somon ihracatının gizli üssü Erzincan: Milyonlarca yavru balık buradan yola çıkıyor

YAKLAŞIK 62 MİLYON YAVRULU BİR KAPASİTEMİZ VAR: İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığının yalnızca bitkisel ve hayvansal üretim alanında değil, su ürünleri üretimi ve balıkçılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kentte hem avcılık hem de yetiştiricilik faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirten Koçaker, şöyle devam etti: "Yetiştiricilikte şu an kapasitemizin yüzde 25'ini kullanıyoruz. Yaklaşık 62 milyon yavrulu bir kapasitemiz var. 15 milyon yavru bu yıl Erzincan genelinde bulunan yetiştiricilik tesislerimize nakledildi. Erzincan yine doğal kaynakları açısından zengin bir il. Biz burada daha çok porsiyonluk üretim değil, kuluçka tesisleri ve 3-5 gramlık porsiyona kadar yavruların büyütülmesini sağlayan tesislere sahibiz. Burada üretilen bu yavru balıklar gerek deniz kıyılarımızda bulunan yetiştiricilik tesislerine gerekse yine iç göletlerimizde bulunan tesislere porsiyon haline getirilmek üzere naklediliyorlar. Burada porsiyon haline gelen ürünler de yurt dışına ihraç ediliyor."

#3
Foto - Somon ihracatının gizli üssü Erzincan: Milyonlarca yavru balık buradan yola çıkıyor

Su ürünleri yetiştiriciliğinde Tercan Barajı'nın önemine değinen Koçaker, "İlimizdeki su ürünleri yetiştiriciliğinin yaklaşık yüzde 80'lik bölümü bu baraj göletimizde gerçekleştiriliyor." dedi. Bakanlığın su ürünleri üretimi planlamasına da değinen Koçaker, "Su ürünleri planlaması kapsamında bize birtakım kotalar verilmekte. Biz bu kotalar kapsamında burada üretimler gerçekleştiriyoruz. Bu üretilen ürünlerin büyük bölümü yurt içi piyasada değerlendirilmekle beraber yine ülkemiz su ürünleri ihracatında ve su ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi bir ülke haline gelmeye başladı. Dolayısıyla burada yetiştirilen bu yavru balıklar da ülkemizin ihraç ettiği porsiyonluk balıkların öncülleri olarak gerçekleştirilmekte." şeklinde konuştu.

#4
Foto - Somon ihracatının gizli üssü Erzincan: Milyonlarca yavru balık buradan yola çıkıyor

EMEK VERİYORUZ, AYNI ÇOCUK GİBİ BÜYÜTÜYORUZ: Tercan Barajı'nda 21 yıldır kafes balıkçılığı yapan üretici Şükrü Adam da nisan ayında aldıkları yavru balıkların yetiştirilme süreçlerini anlatarak, "Emek veriyoruz, aynı çocuk gibi büyütüyoruz. Her gün sabah akşam buradan ayrılamıyoruz, sevk edene kadar." ifadelerini kullandı. Tercan Barajı'nda balık yetiştiriciliğinin önemini işaret eden Adam, "Balık yetiştiriciliği için gerçekten de çok güzel bir baraj. Özellikle yaz barajı Türkiye'de fazla yok ama bizde var. Şükürler olsun balığa da bir şey olmuyor, hastalanmıyor, ölmüyor. Elazığ'a, Samsun'a, Sinop'a, Rize ve Trabzon'a veriyoruz. Bu balıklar orada somon olup yurt dışına gidiyor." diye konuştu. Barajdaki bir tesisin sorumlusu Ozan Can ise tesislerinin yıllık 1000 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu kaydederek, Elazığ'dan getirilen 3-5 gram ağırlığındaki yavruları yaklaşık 500 gram seviyesine ulaştırdıktan sonra yeniden Elazığ ve Karadeniz Bölgesi'ndeki tesislere sevk ettiklerini anlattı. Can, 4 sezondur Tercan'da üretim yaptıklarını dile getirerek, "Suyu, havası güzel. Alabalık açısından gayet güzel bir baraj. Balığı güzel yetiştiriyoruz, en az zayiatla çıkıyoruz buradan. Tercan Barajı alabalık yetiştiriciliği için çok önemli ve çok güzel bir bölge." dedi.

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