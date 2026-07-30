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Siyaset İslam'la dalga geçip başörtüsü karşıtlığı yapıyordu... Önder Sav CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı!
Siyaset

İslam'la dalga geçip başörtüsü karşıtlığı yapıyordu... Önder Sav CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı!

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İslam'la dalga geçip başörtüsü karşıtlığı yapıyordu... Önder Sav CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı!

Daha önce Hacca gitmek isteyen Müslümanlarla dalga geçtiği rezil ifadelerle gündeme gelen Önder Sav, 70 yıllık CHP üyeliğini sonlandırıp Yeni Parti'ye katıldı. Sav, başörtüsü serbestisine karşı çıkan heyetin de başındaydı.

Önder Sav, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Sav, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Yeni Parti'ye katılacağını söyledi.

Sav, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte, derin üzüntü ve tarifsiz bir acı içinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum." dedi.

Meclis’teki açıklamasında, mutlak butlan kararı sonrası partide başlayan “arınma sürecini” eleştiren Önder Sav, İmamoğlu’nun partiye doldurduğu isimleri destekledi ve bazı teşkilatları görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu yönetimi, “suç örgütü lideri” İmamoğlu’na yakın isimlerin olduğu teşkilatları feshetmişti. Sav bu kararları şu sözlerle eleştirdi:

Böyle bir karara dayanılarak yetkisi kalmamış Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarıyla milletvekillerinin, il ve ilçe başkanlarının ihracı istenebilmekte; il ve ilçe başkanları ile yönetimleri hukuken geçerli hiçbir gerekçe gösterilmeksizin görevlerinden uzaklaştırılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmemiş bir hukuksuzluk ve örgüt kıyımı dönemi yaşanmaktadır. Bu durum, taraflı tarafsız seçmenlerde, vatandaşlarda ve CHP üyelerinde büyük infial yaratmıştır. CHP'de kısa zamanda yüz binlerce istifa gerçekleşmiş, istifaların artarak sürdüğü anlaşılmaktadır.

Yıllar önce bir CHP'li vatandaş, hacca gidebilmek için Önder Sav'dan yardım istemişti. Sav ise, “Boş ver Araplara para kaptırma. Bakarsın orada Muhammed bırakmaz seni, buraya göndermez.” cevabını vermişti. Söz konusu görüntüler büyük infiale neden olmuştu.

Öte yandan Önder Sav, 2008 yılında CHP Genel Sekreteri iken, üniversitelerde başörtüsü serbestisi getiren anayasa değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran parti heyetine öncülük etmişi. Sav, başörtüsü düzenlemelerinin ve kamuda serbestlik adımlarının "laiklik ilkesini aşındırdığını" savunan sert politik ve hukuki açıklamalar yapmıştı.

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Yorumlar

tebrizi

bu halen yaşıyor muydu ki

Adil

Hani Atatürk ün partisi idi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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