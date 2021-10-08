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Ekonomi “Zamansız Sofralar”da OKKAlı Türk kahvesi keyfi
Ekonomi

“Zamansız Sofralar”da OKKAlı Türk kahvesi keyfi

Arzum OKKA’nın sponsoru olduğu “Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar” sergisi, 5-8 Ekim tarihleri arasında Esma Sultan Yalısı”nda gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 13:44:00 -
“Zamansız Sofralar”da OKKAlı Türk kahvesi keyfi

İsmail Çoban

Arzum, hem serginin olduğu Esma Sultan Yalısı’nın giriş katında hem de dışarıda Arzum OKKA aracının da yer alacağı özel oturma alanında Türk kahvesi ikramı yapacak. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Türk kahvesi kültürünü tüm dünyaya yaymayı misyon edindiklerini ve bunun için de var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Türk kahvesinin dünya gastronomisinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Kolbaşı, şunları kaydetti: “Türk kahvesi makinelerimiz Arzum OKKA ailesi aracılığıyla, sektörümüzle Türk gastronomisini mümkün olduğunca yakınlaştırmaya çalışıyoruz. İnovasyonu odağımıza alarak tasarladığımız yüksek teknolojili ürünlerimizle sektörde ezberleri bozarken, bir yandan da Zamansız Sofralar gibi gerçeküstü ve ezber bozan organizasyonları desteklemeyi önemsiyoruz.”

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