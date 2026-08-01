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Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Avrupa'da takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor.

#1
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Premier Lig kulüplerinin yine rekor harcamalar yaptığı transfer döneminde şu ana kadar yapılan en büyük bonservisli transferler şu şekilde:

#2
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Denzel Dumfries > Real Madrid > 20 milyon euro (ödenen bonservis) * Inter'den gitti

#3
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Rosmus Hojlund > Napoli > 44 milyon euro * Manchester United'dan gitti

#4
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Johan Manzambi > Aston Villa > 60 milyon euro * Freiburg'dan gitti

#5
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Jan Paul van Hecke > Tottenham > 60 milyon euro * Brighton'dan gitti

#6
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Maxence Lacroix > Chelsea > 60.7 milyon euro * Crystal Palace'tan gitti

#7
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Jeremy Jacquet > Liverpool > 63.6 milyon euro * Rennes'den gitti

#8
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Gonçalo Ramos (Solda) > Milan > 74 milyon euro * PSG'den gitti

#9
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Anthony Gordon > Barcelona > 80 milyon euro * Newcastle'dan gitti

#10
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Mateus Fernandes > Tottenham > 99 milyon euro * West Ham'dan gitti

#11
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Mateus Fernandes > Tottenham > 99 milyon euro * West Ham'dan gitti

#12
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Sandro Tonali > Tottenham > 108 milyon euro * Newcastle'dan gitti

#13
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Eliot Anderson > Manchester City > 135 milyon euro * Nottingham'dan gitti

#14
Foto - Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı

Morgan Rogers > Chelsea > 138 milyon euro * Aston Villa *** Yaz transfer döneminin en pahalı transferi şu anda Rogers. İngiliz yıldız eski takımı Aston Villa'ya tam 138 milyon euro kazandırdı.

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