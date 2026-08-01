Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı
Avrupa'da takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Avrupa'da takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor.
Premier Lig kulüplerinin yine rekor harcamalar yaptığı transfer döneminde şu ana kadar yapılan en büyük bonservisli transferler şu şekilde:
Denzel Dumfries > Real Madrid > 20 milyon euro (ödenen bonservis) * Inter'den gitti
Rosmus Hojlund > Napoli > 44 milyon euro * Manchester United'dan gitti
Johan Manzambi > Aston Villa > 60 milyon euro * Freiburg'dan gitti
Jan Paul van Hecke > Tottenham > 60 milyon euro * Brighton'dan gitti
Maxence Lacroix > Chelsea > 60.7 milyon euro * Crystal Palace'tan gitti
Jeremy Jacquet > Liverpool > 63.6 milyon euro * Rennes'den gitti
Gonçalo Ramos (Solda) > Milan > 74 milyon euro * PSG'den gitti
Anthony Gordon > Barcelona > 80 milyon euro * Newcastle'dan gitti
Mateus Fernandes > Tottenham > 99 milyon euro * West Ham'dan gitti
Mateus Fernandes > Tottenham > 99 milyon euro * West Ham'dan gitti
Sandro Tonali > Tottenham > 108 milyon euro * Newcastle'dan gitti
Eliot Anderson > Manchester City > 135 milyon euro * Nottingham'dan gitti
Morgan Rogers > Chelsea > 138 milyon euro * Aston Villa *** Yaz transfer döneminin en pahalı transferi şu anda Rogers. İngiliz yıldız eski takımı Aston Villa'ya tam 138 milyon euro kazandırdı.
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