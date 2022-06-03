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Gündem Zamanında 100 liralara kadar çıkan maske fiyatlarının son hali şaşkına çevirdi! Bakın şimdi kaç paradan satıyorlar
Gündem

Zamanında 100 liralara kadar çıkan maske fiyatlarının son hali şaşkına çevirdi! Bakın şimdi kaç paradan satıyorlar

Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı dönemde fiyatları 100 liraya kadar çıkan maskeler şu an alıcı bulmakta zorlanıyor. Marketler, maske fiyatlarını 10 liraya kadar düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 20:51:00 -
Zamanında 100 liralara kadar çıkan maske fiyatlarının son hali şaşkına çevirdi! Bakın şimdi kaç paradan satıyorlar

2 yıl önce ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maskeler, zamanında 100 liraya ulaşan fiyatlarla satılıyordu. Gelinen son süreçte pandeminin etkisini yitirmesi ve kullanım alanlarının daralmasıyla 10 liraya düşen maskelerin fiyatı dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının dünyada patlak vermesiyle birçok ülkede pandemi kısıtlamaları devreye alındı. Ülkemizde de farklı kısıtlamalarla birlikte maske takma zorunluluğu getirildi.

Aradan geçen 2 yılın ardından pandemi hem dünyada hem de ülkemizde etkisini yitirdi. Kademeli olarak kaldırılan kısıtlamalar, vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. Son olarak uygulamada kalan maske zorunluluğu da vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrasında kaldırıldı. Maske kullanımı artık sadece sağlık kuruluşlarında zorunlu oldu.ü

10 liraya düştü

Bu gelişmenin ardından, pandeminin başında bir paketi 100 liraya kadar satışa sunulan maskelerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Marketlerde maskelerin bir kutusunun 9,95 liraya satılmaya başlanmasına ilişkin bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu. Aradaki fiyat farkı vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden yorum yapan kullanıcılar, normalde bu kadar ucuz bir fiyata satılabilecek ürünün fırsatçılık yapılarak 10 kat fazla fiyatına satılmasına tepki gösterdi.

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