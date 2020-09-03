Zamanı geldiğinde yüzünüze yapıştıracağız! Azgın azınlığın gazına gelen RTÜK’ten Akit TV’ye ceza

yeniakit.com.tr Akit TV, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen töreni canlı yayınlamış, yayın KJ’sinde Anıtkabir ifadesinde basit bir tashih hatası yapılmıştı. KJ’nin kasıtlı olarak yayıldığını iddia ederek Akit’e iftira atan laikçi medya, kurumumuza karşı organize saldırı başlatmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Akit TV, yapılan hata nedeniyle bir açıklama yayınlamış gerçekleri izah etmişti.

RTÜK’ün solak üyesi İlhan Taşçı, Akit TV’nin açıklamasının “inandırıcı olmadığını” savunarak ceza verilmesini istemişti. Aylar önce Halk TV’nin, “601 sağlık çalışanı öldü” diyerek alenen yalan haber yapmasını savunan İlhan Taşçı, CHP’nin kanalına ceza verilmesine karşı çıkmıştı.

Akit TV’ye para cezası

Eski Türkiye kalıntısı azgın azınlığın baskıları sonrası RTÜK tepki çekecek bir karara imza attı.

RTÜK, kanunda yer alan, “Yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünün ihlal edildiğini iddia ederek Akit TV’ye para cezası verilmesini kararlaştırdı.

“Yüzünüze yapıştırırız”

İlhan Taşçı’nın Akit TV hakkındaki açıklamasının ardından Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bakın her maddi hatanızda yüzünüze yapıştırırız. RTÜK’e de hatırlatırız. Maddi hata sebebiyle Akit’e ceza vermeye kalkıyorsunuz ama Sözcü’de İslam dinine hakaret içeren her haberi -zaten yapıyoruz- ama maddi hata içerikli olanları da yüzünüze yapıştırırız.” demişti.

Aynı zamanda RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın, CHP’nin medya organı Halk TV’deki, “601 sağlık çalışanı öldü” şeklindeki yalan haberini, “Hayır ceza verilmeyecek, bu maddi hatadır” sözleriyle savunduğunu hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ne yapıyorsunuz, siz kıvıra kıvıra mı iş yapıyorsunuz?” ifadesini kullanmıştı.