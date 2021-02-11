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Spor Zamanı geldi! Erol Bulut'tan radikal Mesut Özil kararı
Spor

Zamanı geldi! Erol Bulut'tan radikal Mesut Özil kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mesut Özil'i Karagümrük karşısında ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 15:35:00 -
Zamanı geldi! Erol Bulut'tan radikal Mesut Özil kararı

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Hatayspor maçında 77. dakikada oyuna dahil olurken, Galatasaray derbisinde 63. dakikada sahaya girmişti. Mesut Özil’in kupadaki Başakşehir maçına ilk 11’de başlaması beklenirken, Erol Bulut öğrencisini yine yedek soyundurdu. 32 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başına oyuna dahil oldu. Mesut, uzatmalarla birlikte 75 dakikadan fazla sahada kaldı, sadece hücumdaki etkinliği ile değil savunmaya yardımı ve mücadelesiyle de takdir topladı. Mesut Özil, Erol Bulut’a artık ilk 11 için hazır olduğu mesajını net bir şekilde verdi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, cumartesi günü Karagümrük ile oynanacak maçta ilk kez 11’de olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yönetim kanadı da Mesut’un bir an önce takımın iskelet kadrosuna monte edilmesini istiyor. Dünyaca ünlü yıldızın, saha içinde yaşanan krizin çözülmesinde kilit bir rol üstleneceği görüşü hakim. Peş peşe alınan Galatasaray ve Başakşehir yenilgileriyle birlikte yeniden tartışmaların odağı haline gelen Erol Bulut’un Mesut’u hafta boyunca idmanlarda as takımda oynatarak cumartesi günkü maça hazırlaması bekleniyor.

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