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Zaman Gazetesi davasında karar belli oldu

Kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 10 sanık için 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:39
Zaman Gazetesi davasında karar belli oldu

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:39
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