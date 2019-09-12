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Zam yağmurunda son damla Halk Ekmek! İmamoğlu bakın nasıl savundu

Göreve gelmesinin ardından ulaşımdan suya kadar pek çok alanda zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak Halk Ekmek'te yapılan zamla ilgili konuştu. İmamoğlu, "Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok" dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:20
Zam yağmurunda son damla Halk Ekmek! İmamoğlu bakın nasıl savundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine zam yapılmasına ilişkin, ''Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok.'' dedi.

İmamoğlu'nun zam açıklaması: Fiyat düzenlemesi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret eden İmamoğlu, burada gazetecilerin Halk Ekmek ürünlerine yapılan zamla ilgili sorusuna, ''Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok.'' şeklinde karşılık verdi.

Normal ekmeğe de zam mesajı: Şimdilik yok

İmamoğlu, kendilerinin hizmet etmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Özellikle francala ekmek gibi yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da birtakım özel çalışılan ürünlere de 'zam yapılabilir' diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçecekti bugünlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili zammımız şimdilik yok.''

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:20
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Halk Ekmek

YORUM YAZ

  • Evren GenişEvren Geniş6 dk önce
    Anlaşılan o kimilletin başına bela oldun. Geçmiş olsun İstanbul’un yoksul insanları.
  • VatandaşVatandaş7 dk önce
    Bu adam şarlatan!
  • HaktanHaktan8 dk önce
    Doğru akp varken zam yoktu sen geldin herşeyi bok ettin

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