Zam oyunu ifşa oldu! Fahiş fiyat çetesinin 'Sözcü'sü

Hükümetin enflasyonla mücadele adımları kararlılıkla sürerken maalesef bu süreç bazıları tarafından baltalanıyor.

İstanbul'daki bazı "fırsatçı" fırıncılar, ekonomi üzerinden AK Parti iktidarını hedefe koyan medya kuruluşlarının desteğini de arkasına alarak, elini vatandaşın cebine soktu. Bu medya kuruluşların başında bilindiği üzere Sözcü Gazetesi geliyor.

1 Haziran'da "Ekmek 10 lira olacak" başlıklı bir haber yayımlayan Sözcü Gazetesi, içerikte "Yüksek enflasyon ve maliyetlerdeki artış ekmeğe yeni bir zam daha getiriyor. İstanbul'da ekmek 10 liraya satılacak" ifadelerine yer vermişti.

Sözcü'nün bahsettiği gibi ekmek o süre zarfında 10 lira olmadı.

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Çok geçmeden Sözcü yeniden ekmekle ilgili kamuoyu baskısını ölçmek amacıyla ekmeğe zam geleceğine dair bir haber yayımladı. Ekmeğin 10 liranın üzerine çıkacağı manipülasyonuna başvuruldu.

Haziran ayından bu yana yasal açıklama olmadan "İstanbul'da ekmeğe zam" başlıklı haberler yapan Sözcü başta olmak üzere bazı medya kuruluşları, her ne kadar "halkçı" geçinseler de iktidar düşmanlığı ile vatandaşın parasının haksız yere çalınmasına ortaklık etmeyi sürdürüyor.