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Zam oranını açıklayıp müdahale talep ettiler

Yurt dışından getirilen ürünü piyasaya sürmeyen stokçular yüzünden kilogram fiyatı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 76,4 artarak 12 liraya çıkan susam ve artan un maliyetleri yüzünden simite zam gündemde.

31 Temmuz 2018 Salı 11:00
Zam oranını açıklayıp müdahale talep ettiler

Simidin olmazsa olmazı susam, 1 yıl içinde yüzde 76 pahalanarak gündemin ilk sırasına oturdu. Susam fiyatlarındaki artış simidi de vuracak.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 100 gramlık bir simitte ortalama 15-20 gram arası susam kullanıldığını, simidin başlıca maliyetinin de un, yağ, pekmez, susam ve işçi ücretlerinden oluştuğunu söyledi.

1.75 TL'LİK TEKLİF

Habertürk'ün haberine göre; Artan maliyetler sebebiyle simidin 1.75 TL'den satılmasını teklif ettiklerini kaydeden Özdemir, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili komisyonuna teklifimizi yaptık. Kararı bekliyoruz. Susamın yanında un ve yağ fiyatı da arttı. Tüm maliyetler hesaba katıldığında simidin bugün 2 liradan satılıyor olması gerekir" ifadesini kullandı.

MÜDAHALE EDİLSİN

Un fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini savunan Özdemir, "Özellikle unda fiyatlar çok esnek. Simidin bugünkü fiyatı 2013'te belirlendi. O günlerde unu 75 TL'den alıyorduk, şimdi 110 TL'den satın alıyoruz. Herkes kendi isteğine göre fiyatı yükseltebiliyor. Durum böyle olunca da, esnafımızın maliyetleri artıyor. Yetkililer, esnafın mağduriyetini gidermek için undaki fiyat artışını kontrol altına almalı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:00
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