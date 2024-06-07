Zalimleri tuttular mazlumları attılar! Cuntacı teğmenleri kim koruyor?

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Tuzla Piyade Okulunda görevli olan ve İslam’ın emri namazı kıldıkları gerekçesiyle cuntacı teğmenlerce darp edilen, kılıçla kesme, siyanürle zehirleme ve cephede öldürülme tehditlerine maruz kalan alnı secdeli teğmenlerle ilgili soruşturma skandal bir kararla sonuçlandı. Atatürkçülük maskesiyle örgütlenen, devlet büyüklerine küfürler yağdıracak kadar ileri giden ve mütedeyyin dönem arkadaşlarına yönelik görülmemiş bir vahşete imza atan 100’lerce Atatürkçü teğmenden sadece 4’ünün ilişiği kesilirken, şiddete maruz kalan mazlum teğmenlerin 3’ü de TSK’dan ihraç edildi. Cuntacı teğmenleri organize eden ve adları soruşturma raporlarında geçtiği halde CHP, arka bahçesi konumundaki ADD ve Sözcü gazetesi başta olmak üzere fonlu medya tarafından cansiperane şekilde sahip çıkılan darbe heveslisi bazı üst subaylar hakkında ise hiçbir işlem yapılmaması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Koğuşu bastılar

Organize yapı 10 Kasım 2023’te okulda düzenlenen anma töreninde kendini açık etmişti. İğnesi olmadığı için tören öncesinde dağıtılan Atatürk resmini takamayan Teğmen A.A. cunta heveslisi grubun fiili tacizine, törenden sonra da küfürlü saldırısına maruz kalmıştı. 3 gün sonra yeniden sahne alan cunta heveslileri “Atatürk düşmanı” diye fişledikleri 3 teğmenin kaldığı koğuşun kapısına Atatürk resmi yapıştırmış, ardından “resimler söküldü” diye yaklaşık 70 kişilik bir grupla koğuşu basmıştı.

Teğmenlerden birini darp eden, apoletlerini söken saldırganlar bir üsteğmenin olay yerine gelmesiyle dağılmıştı. Ayrıca cuntacı teğmenlerin kurdukları WhatsApp gruplarında, namaz kılan subayları fişleyip tehdit ettikleri, devlet büyüklerine, tarikatlara, cemaatlere galiz küfürler ettikleri ortaya çıkmıştı.

Sadece 4 ihraç

Skandalın patlak vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlatmıştı. Soruşturma soru işaretleri ile dolu bir kararla sonlandı. Cuntacıların sözlü ve fiziki saldırılarına maruz kalan teğmenler F.A., M.F.Ş. ve A.A. TSK’dan ihraç edildi. Kışlada terör estiren cuntacı teğmenlerden ise sadece R.A., B.Y., T.M. ve Ö.S. hakkında ihraç kararı verildi. Karardaki dikkat çekici detay ise, cuntacıların lideri gibi hareket eden, koğuşunu bastığı Teğmen A.A.’yı yumruklayan Teğmen Serdar Ç. ve grubu galeyana getiren Teğmen Okan K. hakkında hiçbir işlem yapılmaması oldu.

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İsim var ceza yok

10 ve 13 Kasım’da yaşanan olaylar sonrasında ilk olarak okuldaki komutanlar tarafından düzenlenen “Ayrıntılı Olay Raporu”nda iki teğmenin de adı yer almıştı. Raporda teğmenler “... Serdar Ç. ve Onur K. hakkında adli ve idari işlem yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır” denildi. Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nın görevlendirdiği heyet tarafından hazırlanan 29.11.2023 tarihli “İdari Tahkikat Raporu”nda da Serdar Ç. ve Okan K.’nın isimlerine yer verildi. Raporda, Serdar Ç.’nin darp edilen teğmenlere herkesin içinde duyulacak şekilde küfür ettiği, Okan K.’nın ise Atatürk resminin koğuş kapısına asılmasından sonra, “Sökerlerse dövüyoruz” diye mesaj attığı belirtilerek iki isim hakkında da “adli ve idari işlem yapılması” talep edildi. Ancak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca oluşturulan ‘Disiplin Soruşturma Heyeti’nin 05.12.2023 tarihli raporunda olayın faillerinden Serdar Ç. ve Okan K.’nin ismi yer almadığı görüldü. Bu iki ismi kimlerin, neden roplardan çıkardığı ve ihraç edilmekten kurtarıldığı merak konusu oldu.

Erdoğan'a hakaret

Cuntacıların saldırdığı alnı secdeli 3 teğmenin avukatı, bu iki ismi soruşturma dışına çıkaran heyet üyeleri hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘Kamu görevlisinin suçunu bildirmeme’, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’, ‘Suçluyu kayırma’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Öte yandan cuntacıları yönlendiren isim olduğu belirtildiği halde idari soruşturma dışına çıkarılan Teğmen Serdar Ç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Reis torbacılara para dağıtıyor... Reis yaşlanmış... ”; grupta bir teğmenin “Erbakan davası uğruna 1 yıl Gazze’de kalsın” ifadelerine de “Erbakan’ın anası ve karısı bir yıl boyunca TSK unsurlarına cariyelik yapsın” ahlaksızca ifadeler eşliğinde çirkeflikte bulunmuştu.