Zalime şefkat mazluma zulümdür

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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Semahat Yolcu, müdahiller Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müdahiller Yerlikaya ve İnce, sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Müdahillerin avukatı da her şeyden önce kişiye yapılan kötülüğe karşılık bir ceza uygulanması gerektiğini belirterek, “Pişmanlığı ifade eden sanığı affetmek daha makbuldür. Mağdurların da dediği gibi, saldırı ağır bir eylem olsa da sanığın pişmanlığını belirtmesi üzerine müşfik bir tavırla onları affetmek hem kamu vicdanı hem de inancımız gereğidir. Umarım sanık yargılama süresince gereken dersi almıştır” dedi.