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Gündem Zalime şefkat mazluma zulümdür
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Zalime şefkat mazluma zulümdür

Karaköy’de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle aldığı ceza hükmünün geri bırakılması kararının kaldırılması ardından yeniden yargılanan Semahat Yolcu’nun, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi” ve “tehdit” suçlarından 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılması ve bu cezanın hükmünün de geri bırakılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 09:56:00 -
Zalime şefkat mazluma zulümdür

 Haber Merkezi 

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Semahat Yolcu, müdahiller Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müdahiller Yerlikaya ve İnce, sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Müdahillerin avukatı da her şeyden önce kişiye yapılan kötülüğe karşılık bir ceza uygulanması gerektiğini belirterek, “Pişmanlığı ifade eden sanığı affetmek daha makbuldür. Mağdurların da dediği gibi, saldırı ağır bir eylem olsa da sanığın pişmanlığını belirtmesi üzerine müşfik bir tavırla onları affetmek hem kamu vicdanı hem de inancımız gereğidir. Umarım sanık yargılama süresince gereken dersi almıştır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Başımıza ne geliyorsa zaten hep bu EZİKLİKimizden geliyor!resettürlü hanımlara alçak saldırılar tavan yapmışken, sen kalk "ıslah olsun"(!) diye saldırganı effettim de! burada kendinizi değil tüm başörtülü hanımları da düşünmek zorundasınız! Allah ıslah etsin!!
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