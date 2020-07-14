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Spor

Zalgiris Basketbol Takımı'nda Martin Schiller dönemi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:40:13 -
Zalgiris Basketbol Takımı'nda Martin Schiller dönemi

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Avusturyalı Martin Schiller'i getirdi.

Zalgiris Kulübü, 38 yaşındaki Schiller ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Schiller, Almanya'nın Artland Dragons ve Riesen Ludwigsburg ekipleri ile Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Genç çalıştırıcı, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Utah Jazz'ın Gelişim Ligi (G League) takımı Salt Lake City Stars'ta başantrenörlük görevine başlamıştı. Schiller, geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde yılın antrenörü ödülünü kazanmıştı.


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