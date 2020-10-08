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Dünya Zakharova: Yaptırımlar için Navalni'yi bahane ettiler
Dünya

Zakharova: Yaptırımlar için Navalni'yi bahane ettiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi iddiasının Avrupa tarafından yaptırım için bahane olarak kullanıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:48:00 -
Zakharova: Yaptırımlar için Navalni'yi bahane ettiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlendiği 'iddialarının' Rusya'ya yaptırım uygulamak için bir mazeret olduğunu söyledi.

Zakharova, yaptırımlarla amaçlananın ne olduğunun çok önemli olduğunu belirterek, asıl amacın gerçekleri öğrenmek için değil, daha başka şeyler için uygulandığını söyledi.

Fransa ve Almanya yaptırım kararı aldı

Almanya ve Fransa, Rusya'ya yönelik hedeflenen yaptırımlar konusundaki önerilerini AB üye ülkelerine iletmeyi planladıklarını söyledi.

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