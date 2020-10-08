Zakharova: Yaptırımlar için Navalni'yi bahane ettiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlendiği 'iddialarının' Rusya'ya yaptırım uygulamak için bir mazeret olduğunu söyledi.

Zakharova, yaptırımlarla amaçlananın ne olduğunun çok önemli olduğunu belirterek, asıl amacın gerçekleri öğrenmek için değil, daha başka şeyler için uygulandığını söyledi.

Fransa ve Almanya yaptırım kararı aldı

Almanya ve Fransa, Rusya'ya yönelik hedeflenen yaptırımlar konusundaki önerilerini AB üye ülkelerine iletmeyi planladıklarını söyledi.