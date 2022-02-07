Zahter kekik nedir? Zahter çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Zahter kekik, dağ kekiği olarak da bilinen zahter kekik, genellikle yemeklerde baharat olarak kullanılmaktadır. Ayrıca zahter kekik çay şeklinde hazırlandığı gibi yağı cilt bakımı için kullanılabilir.

Zahter kekik nedir?

Zahter kekikle aynı familyadan, yani ballıbabagiller familyasından gelir. Halk arasında 'kara kekik' 'zahter kekiği' veya 'dağ kekiği' olarak da adlandırılır. Zahter kekik midir, evet, ama bilinen kekikten koku, tat açısından farklı olmasının yanı sıra daha yeşil ve daha uzun yapraklara sahiptir.

Zahter kekik faydaları

Zahter kekiği vücudun kuvvetlenmesini sağlar. Yaşanan yorgunlukları hafifletmek için faydalıdır.

Sinir sistemini kuvvetlendirici etkisi vardır. Sinir hastalıkları ve strese karşı iyi gelir.

İştah açıcı etkisi bulunmaktadır. İştah sorunu yaşayan kişiler zahter kekiği kullanabilir.

Zahter kekiği kalp ritim bozukluğuna karşı iyi gelir. Kalp hastalıklarını önler ve kalp çarpıntısını geçirir.

Bağırsak iltihabına karşı kullanılabilir. Bağırsak problemi yaşayanlar için ideal bir çözümdür.

İdrar yapma sıkıntısı yaşayanlar için mükemmel bir idrar söktürücüdür.

Bağırsaklarda oluşan solucan zahter kekiği sayesinde düşürülebilir.

Çocukların yaşadığı kansızlık ve iştah problemlerine karşı çözüm olabilir.

Zahter kekiği suyu haricen romatizma ağrıları için kullanılabilir. Ağrıyan bölgeye zahter kekiği suyu ile masaj yapıldığında ağrıların hafiflemesini sağlar.

Yaşanan kramp, sancı ve ağrılara karşı iyi gelir.

Zahter kekiği nasıl kullanılır?

Zahter kekiği demlenerek çay şeklinde kullanılabilir. Çay şeklinde demlenerek kullanıldığında günde en fazla 2 bardak tüketilmelidir. Zahter kekiği çayı bal ve limonla tatlandırılarak kullanılabilir. Çaya kesinlikle şeker ilave edilmemelidir.

Zahter kekiği saf damıtılmış olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanılacaksa günlük en fazla 5 fincan kullanılmalıdır. Saf damıtılmış zahter kekiği suyu, sağlık için oldukça faydalıdır. Mikrop ve enfeksiyonlara karşı iyi gelir. Enfeksiyonlar için doğal zahter kekiği kaynatılarak suyu kullanılmalıdır.

Zahter kekiği yağ şeklinde sağlık için kullanılabilir. Ağrıyan bölgeye, cilt problemlerine karşı masaj yapılarak günde üç defa kullanılabilir.

Zahter kekiği yemeklere tat katmak için baharat olarak kullanılabilir. Zahter kekiği yemeklere hoş bir tat ve aroma katacaktır. Bu sayede yapılan yemeğin lezzetini arttıracaktır.

Zahter kekiğinin kullanım alanları nelerdir?

Zahter kekiği diş ve diş hastalıklarının tedavisinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Suyu kaynatılarak gün içinde birkaç defa gargara suyu olarak kullanıldığında ağız içinde ve dişlerde oluşan bakterileri yok eder.

Mide hastalıkları için çay şeklinde hazırlanarak tüketilebilir. Çayın aşırı sıcak tüketiminden kaçınılmalıdır ve yudum yudum içilmelidir. Günlük en fazla 2 bardak içilmelidir.

Zahter kekiği nerelerde bulunur?

Zahter kekiği doğada kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Bazı üreticiler zahter kekiğini ekim yoluyla yetiştirerek satışa sunmaktadır. Şayet dağlardan toplama gibi bir olanak yoksa bilindik ve güvenilir aktarlardan temin edilebilir.

Zahter kekiği zararları

Çoğu bitkinin tam tersi dağ kekiğinin fazla tüketimi sağlık için ciddi riskler oluşturabilir. Damıtılmış saf zahter kekiği suyunun fazla tüketilmesi midenin delinmesine yol açabilir. Yağ şeklinde kesinlikle içilmemelidir. Yağı haricen cilt üzerinden kullanılmalıdır.