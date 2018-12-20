Zahter baharatını duydunuz mu?

Görünüşü itibariyle kekiğe benzeyen zahter, “kara kekik” olarak da adlandırılabilmektedir. Oldukça keskin, hatta acımsı sayılabilecek bir kokusu vardır. Orta ve Güney Anadolu bölgelerinde yabani olarak yetişir. Yemeklerde baharat olarak kullanılmasının yanı sıra çayı da olan zahterin pek çok faydası var. Tuz, susam tohumu ve mercanköşk gibi ürünlerle birleştirilen zahter, kahvaltılık sos olarak kullanılabiliyor.

ZAHTERİN FAYDALARI NELER?

Sinir sistemine katkı sağlamaktadır,

Böbrekleri hastalıklara karşı korur,

Hazmı kolaylaştırır,

Bağırsak hastalıklarında iyileştirici etkiye sahiptir,

Uyarıcı ve bedeni kuvvetlendiricidir,

Mantar şikayetlerine karşı faydalıdır,

Vücudunuzdaki toksinleri atmak, karaciğer yağlanmasını önler,

Zahter, soğuk algınlığına karşı vücut direncini korur.