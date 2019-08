Zaferin coşkusu Ünye’de yaşandı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’nun Ünye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören Ünye Kaymakamlığı, Ünye Garnizon Komutanlığı ve Ünye Belediye çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakamlık makamında İlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından tebrikler kabul edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden törende Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı vatandaşları tek tek selamlayarak bayramlarını kutladı.

Programda konuşan Ünye Askerlik Şubesi Personeli Kıdemli Başçavuş Kadir Kazma,"Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 97. yılını ulusça kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, Kahraman Türk Ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 97 yıl önce bugün topyekun bir varoluş mücadelesi vererek eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Kazanılan bu zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. 30 Ağustos Zaferi, Türk Ordusu’na “Silahlı Kuvvetler Günü” olarak armağan edilmiştir. Dünyanın sayılı güçlerinden olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Atatürk Anaokulu Lisesi öğrencilerinden Nagihan Mutlu ve Yunus Zeyrek şiir okunması, Puset Polvan Ortaokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan spor gösterileri sunuldu.

Program tören geçişi ile son buldu.