Zafer Uysal: Mücadelemiz alkışı hak etti, skor yanıltmasın

Balıkesirspor camiası, Kütahya deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin kritiğini yapıyor. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik patron Zafer Uysal, sahadaki baskılı oyunun ve mücadelenin karşılığını alamadıklarını ifade etti. "Sahadaki iyi futbolumuz skora yansımadı ancak maçın hakkı en kötü beraberlikti" diyen Uysal, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek rotayı hafta sonu oynanacak kritik Afyon maçına çevirdi.

Uysal, "Sahadaki iyi futbolumuz ve mücadelemiz skora yansımamış olsa da maçın hakkının en kötü beraberlik olduğuna inanıyorum. Takımımın gösterdiği istek ve arzu, beni ve tüm camiamızı memnun ettiği düşüncesindeyim. Bu vesileyle tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum.

Kütahya maçını geride bıraktık. Şimdi odak noktamız, hafta sonu oynayacağımız Afyon maçı. Bu maçla, beklenen hedefe adım adım yürüyüşümüz devam edecektir. Değerli taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yine yalnız bırakmadılar, destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.