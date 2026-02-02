Zafer Uysal: Mücadelemiz alkışı hak etti, skor yanıltmasın

  • İSTANBUL
TFF 3. Lig 4. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor, Kütahya deplasmanından eli boş dönmenin üzüntüsünü yaşıyor. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Zafer Uysal, sergilenen oyunun hakkının mağlubiyet olmadığını vurguladı.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal, 2-1 kaybedilen Kütahyaspor maçı sonrası konuştu. Deplasmanda sergilenen iyi futbolun puanla ödüllendirilmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Uysal, "Takımımın hırsı ve isteği bizi hedefe götürecektir" mesajını verdi.

Balıkesirspor camiası, Kütahya deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin kritiğini yapıyor. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik patron Zafer Uysal, sahadaki baskılı oyunun ve mücadelenin karşılığını alamadıklarını ifade etti. "Sahadaki iyi futbolumuz skora yansımadı ancak maçın hakkı en kötü beraberlikti" diyen Uysal, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek rotayı hafta sonu oynanacak kritik Afyon maçına çevirdi.

TFF 3. Lig 4. Grup 19. haftasında deplasmanda Kütahyaspor'a 2-1 mağlup olan Balıkesirspor'un teknik direktörü Zafer Uysal, 'Deplasmanda sergilediğimiz iyi futbolun karşılığı olan puan ve puanları alamadığımız için üzgünüz' dedi

Uysal, "Sahadaki iyi futbolumuz ve mücadelemiz skora yansımamış olsa da maçın hakkının en kötü beraberlik olduğuna inanıyorum. Takımımın gösterdiği istek ve arzu, beni ve tüm camiamızı memnun ettiği düşüncesindeyim. Bu vesileyle tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum.

Kütahya maçını geride bıraktık. Şimdi odak noktamız, hafta sonu oynayacağımız Afyon maçı. Bu maçla, beklenen hedefe adım adım yürüyüşümüz devam edecektir. Değerli taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yine yalnız bırakmadılar, destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

