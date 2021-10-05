Zafer Şahin, "Sam amca, Anadolu Kulübü ve CHP"yi yazdı! 'Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme dönemez'

Zafer Şahin Milliyet gazetesindeki köşesinde "Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme neden dönemez?" sorusunun cevabını verdi. Mustafa Kemal tarafından kurulan Anadolu Kulübü'nün 1992 yılındaki bir seçimini hatırlatan Şahin, "Kemal Bey, bırakın vekilleri, özel kalemine bile söz dinletemiyor." dedi.

Zafer Şahin, yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

'Bırakın vekilleri danışmanlarına bile söz geçiremiyor'

"Atatürk’ün kurduğu Anadolu Kulübü’nü bilir misiniz? Neredeyse Cumhuriyet’le yaşıttır. Büyükada’daki görkemli tesisleri ve siyasetin nabzının attığı Ankara’daki lokali meşhurdur. İşte bu Anadolu Kulübü’nde hafta sonunda seçim vardı. 23 yıldır Başkan olarak kulübü yöneten Metin Cizrelioğlu yeniden seçildi. Karşısına çıkan eski İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu’na fark attı."

"Yıl 1992... Gazioğlu, KİT Komisyonu Başkanı. Kılıçdaroğlu ise önce Bağ-Kur, sonra SSK Genel Müdürü olarak görev yapıyor. KİT Komisyonu Kılıçdaroğlu’nu denetliyor. Başkan Gazioğlu, dönemin Başbakanı Demirel’e Kemal Bey hakkında övgü dolu bir rapor veriyor. Hatta Demirel raporu okuyunca Gazioğlu’na 'Bizim Kemal çok iyidir' diyor. İkilinin dostluğu ta o günlere uzanıyor. Gazioğlu, Anadolu Kulübü Başkanlığı’na aday olunca Kemal Bey’den randevu istiyor. Son derece sıcak bir atmosferde geçen görüşmede Kılıçdaroğlu eski arkadaşına destek sözü veriyor. Gazioğlu’na yardımcı olması için de genel merkezdeki özel kalemi Derya Hanım’ı görevlendiriyor. Gazioğlu mutlu, mesut CHP’den ayrılıyor."

"Seçim günü ise hayatının en büyük şoklarından birini yaşıyor. Çünkü Kemal Bey’in Meclis’te görev yapan diğer özel kalem müdürü Şükran Kütükçü, seçimin yapıldığı salonda bizzat Cizrelioğlu için çalışıyor. CHP’nin Abant kampındaki vekilleri, eski parlamenterleri organize ediyor, Cizrelioğlu seçimi alsın diye elinden ne geliyorsa yapıyor! Acı ama gerçek. Kemal Bey, bırakın vekilleri, özel kalemine bile söz dinletemiyor."

'CHP'nin olağan akışına aykırı bir iş'

"Kemal Bey, yüzde 50’nin üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş olsun. Sizce kendisi istese bile o makamın gücünü, imkânlarını başka bir isme devretmesine izin verirler mi?" diyen Şahin, "Yarım yüzyılı aşkın bir süre iktidardan uzak kalan bir partinin iç dinamikleri buna müsaade etmez. Kendisi bile buna yanaşmayacaktır. Hayatın, siyasetin ve en çok da CHP’nin olağan akışına aykırı bir vaat bu parlamenter sisteme dönüş işi." ifadelerini kullandı.

'Sam Amca’nın desteği mi, mazlumların duası mı?'

New York Türkiye Uzmanı Steven A. Cook'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğam hakkındaki hadsiz sözlerine de değinen Zafer Şahin, şöyle devam etti:

"ABD merkezli Foreign Policy adlı dergide Steven A. Cook imzasıyla yayımlanan bir yazı Türkiye merkezli karanlık odalarda büyük heyecan yaratmışa benziyor. Yazıyı 'Dünyayı yöneten CFR hedefine Erdoğan’ı koydu' başlığıyla vermişler! CFR dedikleri yapı sahiden de dünyayı yönetiyor mu tartışılır, ama Erdoğan’ın uzun bir süredir dünya egemenlerinin hedefinde olduğunu 5 yaşında çocuklar bile biliyor. Yani yeni bir şey yok. Yeni olan şey, FETÖ’nün firari kalemşorlarının yıllardır dile getirdiği yalanların tekrarlandığı bir yazıya bu kadar önem atfedilmesi. FETÖ’nün senaryosunu yazıp Foreign Policy aracılığıyla servis ettiği yeni bir algı çalışmasıyla karşı karşıyayız."

'FETÖ son bir umutla...'

FETÖ'ye dikkat çeken Şahin, "Muhalefetin yetersiz kaldığını ve Erdoğan’ın 2023 seçimlerini alacağını gören FETÖ, son bir umutla kalenin surlarında içeriden bir gedik açmaya çalışıyor. Söz konusu yazıda Hulusi Akar, Hakan Fidan ve Süleyman Soylu’nun isimlerinin anılması boşa değil. Bu isimlerin sanki başka yol haritaları varmış gibi bir hava yaratıyorlar. Böylece onları yıpratırken Erdoğan’ı da zayıflatacaklarını düşünüyorlar. Bu üç ismin ortak özelliği FETÖ, PKK/YPG ve DAEŞ terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi yönetiyor olmaları. Foreign Policy makalesine bu ayrıntıyı dikkate alarak bakmakta da fayda var. Bir taşla birden fazla kuş vurma hikâyesi." dedi.

Şahin, yazısını şöyle tamamladı: "Sonuç olarak... FETÖ’nün bir türlü başaramadığı Erdoğan’ı yalnızlaştırma planı yine tutmayacak. Çünkü Erdoğan’ın arkasında sadece Türkiye’deki milyonların değil, tüm dünya mazlumlarının duası ve desteği var. Yakın tarih bize gösterdi ki mazlumların duası karşısında Sam Amca’nın desteği hiçbir şey ifade etmiyor."