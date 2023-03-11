Zafer Şahin Obama'nın ekibini yazdı! İşte sosyal medyadaki seçim oyunu

Zafer Şahin Hürriyet'teki köşesinde dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Şahin, 7 Haziran 2015 genel seçimleri ve 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul’da olan ABD eski Başkanı Obama'nın sosyal medya ekibinden 6 kişinin yine Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"Tarihin en başarılı sosyal medya kampanyalarına imza atarak Obama’yı iki kez Başkan seçtiren bu ekibin niyeyse Türkiye’ye özel bir ilgisi var!" diyen Şahin, "Yanlarında getirdikleri 9 adet server ile Taksim civarındaki 5 yıldızlı otellerden birine yerleşmiş, çalışmaya başlamışlar. Ne mi çalışıyorlar? Tabii ki Türkiye’yi. İl il, sokak sokak, mahalle mahalle… İstanbul’u 4, Ankara, İzmir ve Adana’yı 2 bölgeye ayırmışlar. Her bölgeye özel sosyal medya çalışmaları hazırlıyorlar." bilgisini paylaştı.

ABD'li ekibin özellikle Twitter'da 2023 seçimine ilişkin algı çalışması yürüttüğünü belirten Zafer Şahin, 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Twitter'da yapılan anketlerde oy oranının genellikle yüzde 60 çıkmasına dikkat çekti.

"Peki, bu nasıl oluyor?" sorusuna cevap veren Şahin, "Tamam, Twitter kullanıcıları ağırlıklı olarak muhalif. Ama bu veri tek başına yüzde 60’ı anlatmaya yetmez. Burada organize bir sosyal medya algı çalışması var. Obama ekibinin elindeki server’lar, yazılımlar işte tam bu noktada devreye giriyor. Bir bilgisayarın IP’sini 5 bin kez değiştirip anketlerde 5 bin farklı hesaba oy kullandırabiliyorlar!" ifadelerini kullandı.

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"Seçimin kaderini elbette tek başına sosyal medya belirlemeyecek. Ancak sosyal medya etkisi öyle yabana atılacak, görmezden gelinecek bir şey değil." değerlendirmesinde bulunan Şahin, seçmene, "Algılara teslim olma Türkiye." diye seslendi.

Kaynak: Hürriyet