Zafer Şahin, kendisine “yandaş” diyen o gazeteciyi yerin dibine soktu

Gazeteci Zafer Şahin, kendisini ve birçok gazeteciyi yandaşlıkla suçlayan Mehmet Tezkan'ın İyi Parti'den milletvekili adayı olduğunu hatırlattı.

Adem Metan'ın YouTube'da kullanıcılarla buluşan "Peki Sonra?" programının bu haftaki konuğu gazeteci Zafer Şahin oldu.

Zafer Şahin, hakkında bilinmeyen birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konulara da değinen Zafer Şahin, Mehmet Tezkan ve bazı gazetecilerin 'yandaş' suçlamalarına tokat gibi sözlerle cevap verdi.

Gazeteci Zafer Şahin, herkesi yandaşlıkla suçlayan Mehmet Tezkan'ın İyi Parti'den milletvekili adayı olduğunu hatırlattı.

CHP'den de siyasete girip sonra tekrar basına dönen isimlerin olduğunu hatırlatan Zafer Şahin, bu isimler tarafından yandaşlıkla suçlanmanın üzücü olduğunu dile getirdi.

"Siyasete girenler tarafsız oluyor, biz yandaş oluyoruz"

Zafer Şahin şunları söyledi: "Mehmet Tezkan şöyle bir yazı yazmış; gazetecilerin soramadığı soruları ben sordum. Nereden biliyorsun? Neyi soramamış gazeteciler? Oturtmaya çalıştığı algı şu; sorular bunlara veriliyor, bunlar da soruyor.. Yok kardeşim.. Siz öyle çalışıyor olabilirsiniz ama burada işler öyle yürümüyor. Biz kendi soracağımzı soruları hazırlıyoruz ve soruyoruz. Mehmet Tezkan örneğini neden verdim.. Bizi tarafsız olmakla suçluyor değil mi? Kardeşim sen İyi Parti'den milletvekili adayı olmuşsun.. Seçim girmişsin.. Başka bir gazeteci daha var.. O da sürekli aynı şeyi yapıyor. CHP'den milletvekili adayı olan seçilen bir sürü gazeteci var. Şimdi basına döndüler. Bunlar tarafsız oluyor, bunlar objektif oluyor, biz yandaş oluyoruz. İnsan üzülüyor ya."