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Spor İngiltere’de sakatlık şoku! Livramento çıktı, Chalobah kadroya girdi
Spor

İngiltere’de sakatlık şoku! Livramento çıktı, Chalobah kadroya girdi

Yeniakit Publisher
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İngiltere’de sakatlık şoku! Livramento çıktı, Chalobah kadroya girdi

2026 FIFA Dünya Kupası’nda İngiltere Milli Takımı, baldır sakatlığı yaşayan Tino Livramento’nun yerine Trevoh Chalobah’ı kadroya dahil etti.

İngiltere Milli Takımı’nda Dünya Kupası’ndaki Hırvatistan maçı öncesi kadro değişikliği yaşandı. FIFA'nın açıklamasında, "Livramento, pazar günü antrenmanda yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı." denildi.

 

 

Açıklamada, sol bek Livramento'nun yerine kadroda defans oyuncusu Trevoh Chalobah'ın olacağı bilgisi verildi. İngiltere, L Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

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