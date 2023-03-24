Zafer Şahin, "Herkesten saklamaya çalışıyorlar" deyip duyurdu! Bu tam bir rezalet

Avrupa’da bir yayınevinin bastığı İmralı notlarını kapsayan kitaptan bir alıntı yapan Zafer Şahin, "Senden, benden, hepimizden saklamaya çalıştıkları gerçek bu" dedi.

"Erdoğan’ı düşürmeyi istemek muhalefetin en doğal hakkı. Zaten bunun için siyaset yapıyorlar. Ama bunu Türkiye’yi düşürmeye çalışanların kayığına binerek başaracaklarını düşünüyorlarsa fena halde yanılıyorlar. Millet bu oyunu bozar. O kayıktakileri de evine yolcu eder" ifadelerini kullanan Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bazen bir ayrıntı bütünü anlatır. Bazen de tarihin tozlu sayfalarından yapılan tek cümlelik bir alıntı yeter çıplak gerçekliği ortaya koymaya.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta “Şair galiba” diyerek alıntı yaptığı Necip Fazıl Kısakürek’in 1956’da söylediği şu sözde olduğu gibi: Bugün bizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razıdır.

Acı ama gerçek. Kandil’in terör baronlarından talimat alan ve bunu saklama/inkâr etme gereği bile duymayan bir siyasi parti neredeyse bütün bir muhalefet blokunu peşine takmış durumda.

Erdoğan’ı düşürmeye çalışanlar farkında mı bilmem ama eğer başarırlarsa asıl kazanan kendileri değil Türkiye’yi düşürmeye çalışanlar olacak. Okyanus ötesi, Kandil, Sam Amca, AB… Neden hepsi bu seçimin dünya dengelerini etkileyecek önemde olduğunu düşünüyor ve buna göre pozisyon alıyor sizce? Altılı masanın yüzde 0 bilmem kaçlık partilerinin 1’er bakanlık alacağı yeni bir hükümet kurulsun diye mi bütün bu çabaları?

Saf ve yalın gerçeğin Türkiye’nin düşürülmesi olduğunu muhalefetin anlaması için Sırrı Süreyya Önder’lerin, Ahmet Türk’lerin, Kandil’deki terör elebaşlarının, Hanri Barkey’lerin sözlerini hiç çekinmeden daha kaç provokatif konuşma yapması gerekiyor? Açık açık Türkiye’yi tehdit ediyor, Atatürk’ü üstü kapalı eleştiriyor -şimdilik- muhalefete oy şantajıyla istikamet veriyorlar!

Memlekette öyle bir demokrasi ortamı var ki… HDP yöneticileri sırtını terör örgütüne dayadıklarını gerine gerine anlatırken moderatörler ve muhalif siyasetçiler “Hayır… HDP’nin PKK ile bir ilgisi yok. Bunu söyleyemezsiniz” diyerek ekranlarda racon kesiyor. HDP’nin gurur duyarak itiraf ettiklerini millete göstermemek için kendilerini paralıyorlar!

Oysa her şey bir Google mesafesinde, hepimizin gözü önünde duruyor.

Avrupa’da bir yayınevinin bastığı İmralı notlarını kapsayan kitaptan bir alıntı:

İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.

Öcalan: Kim belirledi bunları?

Baluken: Seçim komisyonu çalışmalarıyla belirlendi.

Öcalan: Kimdir bu komisyondakiler? Bunları Kandil mi belirledi, yoksa siz mi?

Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi.

Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti Meclisi’nde belirlenmedi mi bu komisyon?

Pervin Buldan: Hayır. Parti Meclisi ya da MYK’da belirlenmedi!

Senden, benden, hepimizden saklamaya çalıştıkları gerçek bu.

Erdoğan’ı düşürmeyi istemek muhalefetin en doğal hakkı. Zaten bunun için siyaset yapıyorlar. Ama bunu Türkiye’yi düşürmeye çalışanların kayığına binerek başaracaklarını düşünüyorlarsa fena halde yanılıyorlar. Millet bu oyunu bozar. O kayıktakileri de evine yolcu eder."