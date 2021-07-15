Zafer Şahin aptala anlatır gibi anlattı: Bunlar nasıl 'kontrollü darbe'
15 Temmuz hain darbe girişimini 'kontrollü darbe' diyerek savuşturmak isteyenlere aptala anlatır gibi hain darbe girişimini yaptı.
CNNTürk'te Hande Fırat'ın sunduğu ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ele alındığı programda konuşan gazeteci Zafer Şahin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gündeme getirilen "Kontrollü Darbe" söylemine değinirken kronik olarak darbe öncesine gitti ve "Bunlar nasıl kontrollü darbe oluyor" diye sordu
CNNTürk'te Hande Fırat'ın sunduğu 15 Temmuz darbe girişiminin ele alındığı Gece Görüşü programında gazeteciler Nedim Şener, Hulki Cevizoğlu, Zafer Şahin ile birlikte güvenlik uzmanı Mete Yarar yer aldı.
Programda konuşan Zafer Şahin, 15 Temmuz sonrası çokça gündeme gelen "Kontrollü Darbe" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunurken darbe öncesi, PKK terör örgütü, muhalefet partileri, FETÖ mensuplarının yaptıkları açıklamalara dikkat çekti.