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Gündem Zafer Şahin aptala anlatır gibi anlattı: Bunlar nasıl 'kontrollü darbe'
Gündem

Zafer Şahin aptala anlatır gibi anlattı: Bunlar nasıl 'kontrollü darbe'

15 Temmuz hain darbe girişimini 'kontrollü darbe' diyerek savuşturmak isteyenlere aptala anlatır gibi hain darbe girişimini yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 23:36:00 -

CNNTürk'te Hande Fırat'ın sunduğu ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ele alındığı programda konuşan gazeteci Zafer Şahin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gündeme getirilen "Kontrollü Darbe" söylemine değinirken kronik olarak darbe öncesine gitti ve "Bunlar nasıl kontrollü darbe oluyor" diye sordu

CNNTürk'te Hande Fırat'ın sunduğu 15 Temmuz darbe girişiminin ele alındığı Gece Görüşü programında gazeteciler Nedim Şener, Hulki Cevizoğlu, Zafer Şahin ile birlikte güvenlik uzmanı Mete Yarar yer aldı.

Programda konuşan Zafer Şahin, 15 Temmuz sonrası çokça gündeme gelen "Kontrollü Darbe" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunurken darbe öncesi, PKK terör örgütü, muhalefet partileri, FETÖ mensuplarının yaptıkları açıklamalara dikkat çekti.

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Yorumlar

Cengiz

Gerçek şu ki bu milletin ömrü hevalarıyla yapıp yıktıklarını övüp yok olmakla geçecek. Ülkenin değişmez kaderi bu.
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ALİ

SALAĞA ANLATIR GİBİ ANLATAYIM.FETÖYYE HER İSTEDİĞİNİ VEREN KİŞİ FETÖ DARBESİYLE MAĞDUR OLUP OY TOPLUYOR VE VATANDAŞLARININ ÖLÜMÜNÜ UMUTSAMIYORSA BU KONTROLLÜ DARBEDİR.NOKTA
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