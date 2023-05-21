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Gündem Zafer Partisi hangi ittifaka yakın? Ümit Özdağ'a tam yetki verildi
Gündem

Zafer Partisi hangi ittifaka yakın? Ümit Özdağ'a tam yetki verildi

Yeniakit Publisher
2023-05-21 10:58:00 -
Zafer Partisi hangi ittifaka yakın? Ümit Özdağ'a tam yetki verildi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Sinan Oğan ile görüştü. Gözler 28 Mayıs öncesi Oğan’ın destek açıklaması yapıp yapmayacağında. Peki bundan sonra görüşmeler olacak mı? Yüzde 5,17 oy oranına sahip Sinan Oğan kimi destekleyecek? Kulislerde neler konuşuluyor?

İttifaklar arası ilk görüşmeler yapıldı. Ancak Sinan Oğan kimi destekleyeceğini hala açıklamadı. Kulislere göre 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimleri öncesi temaslar sürecek. Erdoğan-Oğan görüşmesinden sonra AK Parti-Zafer Partisi görüşmesi bekleniyor.

CNN TÜRK’e konuşan Zafer Partisi yetkilisi son günlerdeki görüşme trafiğini yorumladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın da “farkımız yok, bizi destekleyin” anlayışında olduğunu söylerken, "yeni temaslar olabilir" dedi.

Buna göre 28 mayıs ikinci tur seçimleri öncesi bir AK Parti heyetinin, Zafer Partisini ziyaret etmesi bekleniyor. Beklentilerse AK Parti heyetinde seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın genişleme görüşmelerine katılan AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş gibi önemli isimlerin olması.

PEKİ ZAFER PARTİSİ HANGİ İTTİFAKA DAHA SICAK BAKIYOR?

CNN TÜRK’e konuşan kaynaklar, HÜDA-PAR ve HDP ile ilgili somut bir mesajın verilmediğine, geçiştirici mesajlar verildiğine dikkat çekerken, Zafer Partisi içinde de destek konusunda henüz somut bir karar olmadığını vurguluyor.

Partide “tarafsız kalalım” diyenlerin azımsanmayacak kadar çok olduğu belirtilirken, Zafer Partisi'nde genel idare kurulu toplantısı gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zafer Partisi Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, toplantıdan fotoğraflar paylaştı ve "Güven tazeledik, Ümit Özdağ'a tam yetki verdik" notunu düştü.

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Yorumlar

Bozkurt

yahudi ASAM'in yahudi asilli üyesi bu adam. Isteyen youtube girsin ve sabir meshurun videolarini izlesin.
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