Zafer Partili siyonist uşakları Gazi Üniversitesi'ndeki Gazze eylemine saldırdı!
Gazi Üniversitesi'nde Filistinli masumlar için eylem yapan üniversite öğrencilerine Zafer Partili bir grup saldırdı.
İsrail karşıtı eylemde üniversite öğrencileri tekbirler getirip, Arapça sloganlarla Gazzze başta olmak üzere zulüm altındaki Filistinli sivillere destek verdi.
Siyonist uşağı olduğu anlaşılan bir grup Zafer Partili ise eylem yapan gençlere saldırdı.
Olaya emniyet güçleri müdahale etti.
Gazze eylemine saldıranların Zafer Partili oldukları sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıktı.
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