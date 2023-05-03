Zafer Partili ırkçı serseriler HÜDA PAR üyelerine ve standına saldırdı!

Son günlerde, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere, birçok kişi ve kurumun kışkırtmaları sonucu HÜDA PAR'a yönelik muhtelif saldırılar devam ediyor.

Bu saldırılardan biri de bugün öğle saatlerinde Trabzon'da yaşandı.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye'nin birçok noktasında seçim çalışmalarını sürdüren HÜDA PAR'a saldırı girişiminde bulunuldu.

Kahramanmaraş Caddesinde stant açan HÜDA PAR üyelerine Zafer Partili vandallar saldırıp seçim çadırını yıkmaya çalıştılar.

doğru haber

ÖNE ÇIKAN VİDEO