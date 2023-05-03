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Gündem Zafer Partili ırkçı serseriler HÜDA PAR üyelerine ve standına saldırdı!
Gündem

Zafer Partili ırkçı serseriler HÜDA PAR üyelerine ve standına saldırdı!

Yeniakit Publisher
2023-05-03 16:23:00 - 2023-05-03 16:42:47

Trabzon'da Irkçı Zafer Partili vandallar HÜDA PAR üyelerine ve standına saldırdı. Stanttaki parti bayrak ve broşürleri yerlere atan vandallar parti çadırını da yıkmaya çalıştı.

Son günlerde, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere, birçok kişi ve kurumun kışkırtmaları sonucu HÜDA PAR'a yönelik muhtelif saldırılar devam ediyor.

Bu saldırılardan biri de bugün öğle saatlerinde Trabzon'da yaşandı.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye'nin birçok noktasında seçim çalışmalarını sürdüren HÜDA PAR'a saldırı girişiminde bulunuldu.

Kahramanmaraş Caddesinde stant açan HÜDA PAR üyelerine Zafer Partili vandallar saldırıp seçim çadırını yıkmaya çalıştılar.

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Yorumlar

Abdullah

İftira siyaseti ters teper, AK parti bu işten dönmeli.
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