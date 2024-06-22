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Gündem Zafer Partili başkan sınırları aştı: Keşke köpekler şu çocuklara dalıp parçalasa
Gündem

Zafer Partili başkan sınırları aştı: Keşke köpekler şu çocuklara dalıp parçalasa

Yeniakit Publisher
2024-06-22 22:22:00 -
Zafer Partili başkan sınırları aştı: Keşke köpekler şu çocuklara dalıp parçalasa

Çocukları hedef alan Zafer Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Gökçe Talimci, sosyal medya hesabından canice paylaşımlar yaptı.

Zafer Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Gökçe Talimci'nin sosyal medyada çocuklar ile ilgili korkunç sözler sarfettiği ortaya çıktı.

"KEŞKE KÖPEK SÜRÜSÜ ŞU ÇOCUKLARI PARÇALASA"

Sosyal medyada "GkeDere8" kullanıcı adıyla kullandığı hesabından korkunç beddualar ettiği görülen Gökçe Talimci, Deniz Akkaya'nın bir paylaşımına "Keşke keşke bir köpek sürüsü şu an şu çocuklara dalıp hepsini parçalasa... Keşkeee" yorumunu yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zafer Partili başkan, dehşete uğratan ifadelerinin ardından sosyal medyada büyük tepki çekti.

TEPKİLERİN ARDINDAN HESABINI KAPATIP KAYBOLDU

Sosyal medya tepkileri odağına oturan Zafer Partili başkan Gökçe Talimci, X hesabını kapatarak ortalıktan kayboldu.

Gökçe Talimci, Instagram hesabını ise gizliye aldı.

ZAFER PARTİSİ DE DAHA ÖNCEKİ GÖNDERİSİNİ SİLDİ

Talimci'nin sözlerine tepki gösteren vatandaşlar, Zafer Partisi'ne eleştirilerini dile getirdi. Bunun üzerine Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı, genel başkanı Ümit Özdağ ile Gökçe Talimci'nin fotoğraflarının olduğu gönderiyi kaldırdı.

Vatandaşların tepkisine rağmen Zafer Partisi'nden herhangi bir açıklama gelmemesi ise dikkat çekti.

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