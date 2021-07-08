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Dünya Zafer ilanı yapmayacaklar! ABD'den Afganistan itirafı
Dünya

Zafer ilanı yapmayacaklar! ABD'den Afganistan itirafı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan işgalinin sona ermesiyle "bir zafer ilanı" yapmayacaklarını ifade ederek, işgal için "Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 21:24:00 -
Zafer ilanı yapmayacaklar! ABD'den Afganistan itirafı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan işgalinin sona ermesiyle "bir zafer ilanı" yapmayacaklarını belirterek, işgal için "Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş." dedi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Psaki, ABD ordusu ile Afganistan'ın işgalinden bu yana çalışmış olan çoğunluğu tercümanlardan oluşan Afganların özel vize süreçlerine hız verdiklerini söyledi.

Psaki, "Kongre ile de yakın çalışıyoruz bu konuda. Binlerce Afganı aileleri ile birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir planlama yaptık. Bu planlamada ABD'deki bazı askeri üsler ve üçüncü ülkeler belirledik. Askerlerimiz tamamen çekilmeden bu Afganlar üçüncü ülkelere taşınacak." dedi.

Hangi ülkelerden bahsettiği konusunda detay vermeyen Psaki, bu taşınma sürecinin ise ağustos itibariyle başlayacağını kaydetti.

ABD'nin Pasifik'teki Guam adası dahil, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın da Afganların geçici olarak götürüleceği ülkeler olduğu iddia ediliyor.

"Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş"

ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumun oldukça zor olacağını zaten beklediklerini söyleyen Psaki, "Bugün aldığımız kararı (Afganistan'dan çekilme) almamış olsaydık sonuçları çok daha ağır olurdu." dedi.

Psaki, Afganistan savaşı için bir zafer ilanı yapmayacaklarını vurgulayarak, "Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş." ifadelerini kullandı.

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