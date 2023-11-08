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İSLAM 'Zafer çokluk ve silahla değil iman ve sabırla kazanılır'
İSLAM

'Zafer çokluk ve silahla değil iman ve sabırla kazanılır'

Yeniakit Publisher
2023-11-08 22:40:00 - 2023-11-08 22:55:50

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, TUGVA Ordu Şubesi'nde gençlere Filistinli Müslümanların küffara karşı direnişinin önemini anlattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de başlattığı bombardıman aralıksız sürerken, Kassam Tugayları ümmetin izzetini savunmaya devam ediyor.

İsrial'in saldırılarını ve Filistrinli Müslümanların direnişini TUGVA'nın organize ettiği konferansta değerlendiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, gençlere şu mesajı verdi:

17 yıldır kuşatma altında direnen Gazze’nin onurlu evlatları bütün dünyaya, zaferin çoklukla ve silahla değil iman ve sabırla kazanılacağını gösteriyor.

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