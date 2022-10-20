Zafer Biryol kim? Zafer Biryol suçu nedir?

İstanbul'da FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.

TRT Haber'de yer alan haberde; Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Zafer Biryol, ekipler tarafından yürütülen titiz takibin ardından Büyükçekmece'de gözaltına alındığı belirtildi. Biyol'un, Bylock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlendi. 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol’a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Biryol’un terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Zafer Biryol kim?

Zafer Biryol 2 Ekim 976’da Rize’de dünyaya geldi. Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Zafer Biryol, Beşiktaş’ta profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor’da forma giydi. Şekerspor’da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig’de Göztepe’ye oradan da Konyaspor’a transfer oldu.

Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 dolle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. Burada fazla forma şansı bulamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe’den Bursaspor’a transfer oldu. Çaykur Rizespor forması da giydi.

TFF 2.Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü’nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor’da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada’ya yerleşen Biryol, Toronto’da kendisine ait futbol okulu kurdu.