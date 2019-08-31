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Zafer Bayramı resepsiyonu meydanda yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu, vatandaşlarında katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:18
Zafer Bayramı resepsiyonu meydanda yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu, vatandaşlarında katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.


Valilik binası önünde düzenlenen resepsiyonda, Kayseri Valisi Şahmus Günaydın, tebrikleri kabul etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Günaydın, “Kayseri’mizde ilk defa bir resepsiyonun açık alanda yapılması için bir takım düşüncelerimiz oldu. Kurumlarla ve belediye başkanlarımızla görüştük. Onlardan da olumlu düşünce alınca bu düşünceyi hayata geçirmek için hep beraber çalıştık. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen büyün kurumlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Günaydın, “Hepimizin bildiği gibi Ağustos ayı milletimizin zafer ayıdır. 30 Ağustos büyük zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında milletimizle birlikte kazandık. Ülkemiz için, bayrağımız ve ezanımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bizler ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatanı koruma adına her zaman onlara yakışır bir şekilde davranmak ve tavır koymak zorundayız. 15 Temmuz hain darbe gecesinde bu büyük milletimizin siz değerli fertleri ellerinizde şanlı bayrağımızla meydanlara çıktınız. Bu hainlerin tanklarının önüne yattınız ve onlara ‘Dur’ dediniz. Milletimize yönelik bu tehdidi sizler, askerlerimiz, polislerimiz ve Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle hep beraber bertaraf ettik. Ecdadımızdan aldığımız bu güçle geleceğe emin adımlarla ve kararlı bir şekilde yürüyoruz” şeklinde konuştu.


Resepsiyona, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:18
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